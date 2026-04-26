В Тюмени стартовал поисковый сезон «Вахта памяти — 2026»

Торжественное открытие областной акции «Вахта памяти — 2026», действующей в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», состоялось 9 апреля на площади Памяти в Тюмени. Об этом сообщили в региональном Дворце творчества и спорта «Пионер».
В мероприятии приняли участие бойцы и руководители поисковых отрядов Тюменской области, представители органов власти, общественных организаций и школьники. В ходе митинга ребята, впервые отправляющиеся в экспедиции, дали торжественную клятву поисковика. После официальной части участники возложили цветы к Вечному огню.
В весеннем полевом сезоне этого года в экспедиции отправятся около 200 поисковиков из 9 муниципалитетов региона, из них 50 человек — впервые. Все они прошли предварительную специальную подготовку в «Школе поисковика». Работы пройдут в Новгородской, Тверской и Псковской областях.
По словам заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера, поисковое движение региона сегодня объединяет 28 отрядов и более 600 участников. Он отметил, что работа включает не только экспедиции, но и большую просветительскую деятельность, направленную на сохранение исторической памяти.
