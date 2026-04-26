«Краснодар» закрепился на вершине РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

«Краснодар» превзошел махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.
Игрок «Краснодара» Диего Коста в первые же минуты матча отправил мяч в ворота собственной команды. Впоследствии Никита Кривцов сравнял счет, а Джон Кордоба вывел свою команду вперед.
Краснодарская команда по итогам игры уверенно возглавляет турнирную таблицу. Разница с имеющим игру в запасе «Зенитом» составляет 4 очка.
Махачкалинское «Динамо» осталось 14-м.
