Fox News: на Трампа могут надеть бронежилет после стрельбы в Белом доме

Президент США может надеть бронежилет в целях повышения мер безопасности на ближайших мероприятиях.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп на ближайших мероприятиях может надеть бронежилет в целях повышения мер безопасности. Об этом заявил корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси.

«В ближайшие дни мы ожидаем услышать о значительном повышении мер безопасности. Это может включать ношение президентом Трампом бронежилета на публике», — рассказал он.

По словам представителя телеканала, ожидаются значительные изменения протоколов безопасности.

26 апреля стало известно о стрельбе в отеле Вашингтона, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме. На мероприятии присутствовал Дональд Трамп с супругой.

Сотрудник Секретной службы получил ранение результате инцидента. Сам нападавший был задержан. Сообщалось, что он признался в желании совершить покушение на чиновников администрации Трампа и застрелить их.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
