Fox News: на Трампа могут надеть бронежилет после стрельбы в Белом доме

Президент США Дональд Трамп на ближайших мероприятиях может надеть бронежилет в целях повышения мер безопасности. Об этом заявил корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси.
«В ближайшие дни мы ожидаем услышать о значительном повышении мер безопасности. Это может включать ношение президентом Трампом бронежилета на публике», — рассказал он.
По словам представителя телеканала, ожидаются значительные изменения протоколов безопасности.
26 апреля стало известно о стрельбе в отеле Вашингтона, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме. На мероприятии присутствовал Дональд Трамп с супругой.
Сотрудник Секретной службы получил ранение результате инцидента. Сам нападавший был задержан. Сообщалось, что он признался в желании совершить покушение на чиновников администрации Трампа и застрелить их.