Водителей в Подмосковье призвали не выезжать на летней резине в ближайшие дни

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области настоятельно рекомендует водителям воздержаться от использования летней резины до вечера среды, 29 апреля, из-за ожидаемых дождей и снегопадов.
— Неделя в Московском регионе начнется с ухудшения погоды. По прогнозам, до вечера среды ожидаются дождь и снег, ветер усилится до 20 метров в секунду, а на дорогах местами возможна гололедица. Следите за погодой и не выезжайте на летней резине, — говорится в материале.
Водителей призвали не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и остановками.
Кроме того, водителям не рекомендуется парковать свои автомобили рядом с деревьями и ненадежными конструкциями.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что до 45 процентов апрельской нормы осадков выпадет в Москве 26 апреля. Температура с плюс 11 градусов днем упадет до 2 градусов к вечеру — дождь сменится мокрым снегом.
Также эксперт отметил, что на большей части территории России, от Карелии до Белгородской области, в ночь на 27 апреля ожидается образование гололедицы толщиной до 15 миллиметров.