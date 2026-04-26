Сотрудники музея обнаружили в Таганроге печь начала XX века с цикламенами. В Таганроге специалисты музея сделали интересную находку: в старинном особняке на улице Либкнехта сохранилась аутентичная печь начала прошлого столетия.
Здание, возведённое в стиле романтичной неоготики с чертами модерна, скрывало изразцовую конструкцию с терракотовыми плитками, декорированными узором из переплетающихся цикламенов. Подробности поделились в пресс-центре Музея градостроительства и быта.
Уникальность обнаруженного объекта заключается в том, что изразцы сохранили свою изначальную колористику, которая подбиралась специально под интерьер помещения.
Тем не менее, экспонат нуждается в реставрации: требуется деликатная очистка и восполнение утраченных элементов, поскольку в советский период печь была переоборудована под кухонные нужды.
Как отметили в музее, собственница особняка намерена провести комплекс восстановительных работ: вернуть печи её исторический облик и первоначальное назначение, а также заменить современные пластиковые окна на аутентичные деревянные рамы, воссоздав тем самым оригинальный архитектурный облик здания.