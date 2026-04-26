Под Воронежем сыграли свадьбу в русском народном стиле

В Таловском районе Воронежской области Андрей и Людмила Ремизовы официально закрепили свой союз, выбрав для торжества аутентичный русский народный стиль. Об этом в региональном управлении ЗАГС рассказали 26 апреля.
Главным украшением праздника стали тщательно продуманные образы молодоженов. Людмила предстала перед гостями в расшитом красном сарафане, служившем, по древним поверьям, оберегом от невзгод, и с яркой лентой в волосах — символом чистоты и девичьей красы. Андрей гармонично дополнил образ невесты традиционной красной рубахой с тканевым поясом.
— Атмосфера церемонии получилась по домашнему теплой. Новобрачных поздравили, пожелав им счастья, добра, любви на долгие годы и семейного благополучия, — добавили в ЗАГСе.