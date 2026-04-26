Адвокат сообщил о деле из-за взлома аккаунта Артема Чекалина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взлома аккаунта бывшего супруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина, сообщил адвокат Чекалина Константин Третьяков. Он также опубликовал соответствующее постановление.
По словам Третьякова, следствие проверяет обстоятельства доступа к аккаунту и возможное получение к нему доступа во время расследования, несмотря на то что телефон с кодами доступа находился в тот момент в распоряжении следствия. Также будет установлено, в чьих руках находилось устройство и кто мог участвовать в сборе средств через взломанный аккаунт.
В опубликованном постановлении указано, что в августе 2025 года неустановленные лица получили доступ к странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), после чего ознакомились с содержимым переписки.
Возбуждено дело по статье о нарушении тайны переписки или иных сообщений (ч. 1 ст. 138 УК). Максимальное наказание по ней — исправительные работы на срок до года.
К публикации о расследовании инцидента прикреплен фрагмент интервью с Третьяковым. В нем ведущая уточняет, что речь идет об акции, анонсированной в соцсетях Чекалина, в рамках которой были собраны «десятки миллионов рублей».
13 апреля суд приговорил Артема Чекалина к семи годам заключения и штрафу 194,5 млн руб. по делу о совершении валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК).
В марте материалы в отношении Валерии Чекалиной были выделены в отдельное производство, процесс был приостановлен в связи с диагностированным у блогера онкологическим заболеванием. Чекалину освободили из-под домашнего ареста.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».