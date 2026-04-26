Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области туристы старшего возраста посетили село Мечетка

Источник: Национальные проекты России

Совет ветеранов Бобровского района Воронежской области и участники программы «Активное долголетие», действующей по нацпроекту «Семья», совершили поездку в село Мечетка, сообщили в министерстве социальной защиты региона.

Первой точкой экскурсионного маршрута стал современный агрокомплекс. Там гости познакомились с работой селекционно-генетического центра. Далее участники отправились к памятнику летчикам, погибшим в 1942 году. К мероприятию также присоединились юнармейцы, представители администрации и местные жители.

Важной частью поездки стало знакомство с социальной инфраструктурой села. Активисты навестили постояльцев Липовского дома-интерната для престарелых и инвалидов и побывали в современном медпункте. Завершилась поездка визитом в местный детский сад и школу.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.