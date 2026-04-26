Спортсмены Владимирской области получили персональные стипендии

Они представляют такие дисциплины, как пулевая стрельба, полиатлон, самбо, всестилевое карате.

Источник: Национальные проекты России

Единовременные персональные стипендии «Надежда Земли Владимирской» 21 апреля получили школьники и студенты Владимирской области, в том числе и за спортивные достижения. В регионе сформирована система материального стимулирования ведущих атлетов при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в областном министерстве физической культуры и спорта.

Стипендии получили ребята, добившиеся высоких результатов в учебе, науке, творчестве и общественной деятельности. Список утвердил губернатор Александр Авдеев. Ее также получили 13 спортсменов и 6 их наставников. Они представляют такие виды спорта, как пулевая стрельба, полиатлон, самбо, всестилевое карате. Уточняется, что премию «Надежда Земли Владимирской» вручают уже более 30 лет.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Александр Авдеев: биография, карьера и личная жизнь губернатора Владимирской области
Уроженец Калуги и выпускник факультета машиностроения стал в 2021 году врио губернатора Владимирской области. Через год Александр Авдеев официально возглавил регион: собрали главное из биографии чиновника.
Читать дальше