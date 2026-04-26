Более 60 родителей старшеклассников Нижнего Тагила сдали ЕГЭ

Участники акции увидели, как устроен единый госэкзамен, и попробовали силы в тестовой части по русскому языку.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» собрала в школе № 64 Нижнего Тагила Свердловской области свыше 60 представителей родительских комитетов образовательных учреждений. Мероприятие провели при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.

Начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева пояснила, что задача акции — показать родителям, как реально проходит ЕГЭ: как работают организаторы, распечатываются материалы, проводится инструктаж. Участники смогли поработать с экзаменационными материалами. У них было 40 минут и 12 заданий из тестовой части по русскому языку.

Уточним, в 2026 году единый государственный экзамен будут сдавать 1254 выпускника 11-х классов Нижнего Тагила, основной госэкзамен — 4280 девятиклассников. Экзаменационная кампания у выпускников старшей школы пройдет с 1 по 25 июня, у средней — с 2 июня по 6 июля.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.