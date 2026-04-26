Предприниматели Тюменской области посетили с бизнес-визитом Пермский край

Предприниматели Тюменской области побывали с бизнес-миссией в Пермском крае. Поездка была организована в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном инвестиционном агентстве.
Участники посетили два круглых стола: с представителями центра «Мой бизнес» Перми и центра поддержки технологического предпринимательства, а также с представителями Фонда креативных индустрий Пермского края. Они обсудили меры поддержки разных сфер бизнеса и обменялись опытом.
Также предприниматели посетили федеральный центр развития промышленной робототехники. Гости побывали на производстве промышленных роботов, роботов-промоутеров, антропоморфных роботов и узнали о возможностях внедрения роботизации в компании.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.