Что произошло на станции «Каменная горка» минского метро 26 апреля, где служба безопасности задержала буйного пассажира

Минский метрополитен объяснил агентству «Минск-Новости», что произошло 26 апреля на станции «Каменная горка», где служба безопасности задержала буйного пассажира.
Инцидент имел место около 15.45. Конфликтная ситуация возникла еще возле турникетов в вестибюле станции. Мужчину остановили, пояснив, что не пустят на станцию к поезду из-за его физического состояния. Но пассажир с ребенком на руках все же прорвался через линию контроля.
«Инспекторы службы безопасности применили физическую силу в отношении пассажира с признаками алкогольного опьянения, так как он оказал активное сопротивление, после чего правонарушителя передали сотрудникам милиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в минском метро о дальнейших событиях.
По видео, которые появились в соцсетях, понятно, что на помощь инспекторам службы безопасности пришли милиционеры в спецэкипировке, которые вывели пассажира со станции. А очевидцы инцидента говорили в соцсетях, что мужчина вел себя далеко не адекватно. Рассказывают, что он сначала отказался предоставить рюкзак для досмотра, а на самой станции успел побегать по вагонам поезда, хотел завязать драку с инспекторами станции, ударил своего ребенка.
Тем временем в минском метро заметили, что иногда инспекторы службы безопасности действительно должны действовать решительно. Хотя бы потому, чтобы такие буяны не упали на пути и не конфликтовали с другими пассажирами.
