В Заинской больнице в Татарстане прошел праздник для будущих мам

Мероприятие, приуроченное ко Всероссийскому дню беременных, состоялось в Заинской центральной больнице Республики Татарстан в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Праздник начался с мастер-класса по росписи шопперов. Будущие мамы выбирали понравившиеся шаблоны и с увлечением раскрашивали сумки специальными красками. Далее творческая часть сменилась концертной программой. Гости услышали песни о семье, материнстве и любви. Выступили концертная группа «Горячие сердца», вокальный ансамбль «Веста» Детской музыкальной школы, а также солисты с композициями «Мир вашему дому» и «Балаларым».
Специалисты различных ведомств напомнили будущим мамам важные моменты, связанные с рождением ребенка. Например, начальник отдела ЗАГС раздала памятки с перечнем документов, необходимых для регистрации новорожденного. Сотрудники органов социальной защиты также ознакомили участниц с возможностями центра социального обслуживания «Радость», включая программы поддержки и дневного пребывания. Праздник завершился вручением букетов цветов, подарков и сертификатов в бассейн и краеведческий музей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.