Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области прошел Единый день открытых дверей для будущих медиков

Участниками стали более сотни детей и родителей.

Источник: Национальные проекты России

Единый день открытых дверей в медицинских учебных заведениях системы среднего профессионального образования состоялся 18 апреля в образовательном кластере «Клиническая и профилактическая медицина» в Брянской области. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Брянском медико-социальном техникуме им. ак. Н. М. Амосова.

Мероприятие объединило ведущие учебные медицинские организации региона: Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н. М. Амосова, Брянский базовый медицинский колледж и Новозыбковский медицинский колледж. Участниками стали более сотни детей и родителей. Им рассказали о правилах приема в новом учебном году.

Далее участники посетили зоны по видам работ кластера «Клиническая и профилактическая медицина», где прошли мастер-классы. Желающие смогли узнать, как сделать ЭКГ, забрать кровь, ухаживать за новорожденным, оказывать неотложную помощь и другие практические навыки. Гости также познакомились с музеем здравоохранения региона и окунулись в виртуальную реальность с помощью VR-очков.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.