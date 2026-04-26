В Брянской области прошел Единый день открытых дверей для будущих медиков

Единый день открытых дверей в медицинских учебных заведениях системы среднего профессионального образования состоялся 18 апреля в образовательном кластере «Клиническая и профилактическая медицина» в Брянской области. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Брянском медико-социальном техникуме им. ак. Н. М. Амосова.
Мероприятие объединило ведущие учебные медицинские организации региона: Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н. М. Амосова, Брянский базовый медицинский колледж и Новозыбковский медицинский колледж. Участниками стали более сотни детей и родителей. Им рассказали о правилах приема в новом учебном году.
Далее участники посетили зоны по видам работ кластера «Клиническая и профилактическая медицина», где прошли мастер-классы. Желающие смогли узнать, как сделать ЭКГ, забрать кровь, ухаживать за новорожденным, оказывать неотложную помощь и другие практические навыки. Гости также познакомились с музеем здравоохранения региона и окунулись в виртуальную реальность с помощью VR-очков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.