В Смоленске будущие архитекторы и строители поучаствовали в сборах

Сотрудники центра военно-патриотического воспитания Смоленской области 23 апреля приняли участие в проведении сборов для обучающихся академии градостроительства и архитектуры, сообщили в Молодежном центре-музее имени адмирала Нахимова. Работа проводилась в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
На сборах для будущих архитекторов и градостроителей сотрудники центра провели несколько мастер-классов. Так, ребята учились разбирать и собирать стрелковое оружие и метать гранаты. Студенты также узнали о работе со снаряжением магазина и примерили современное обмундирование.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.