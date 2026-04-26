В Башкирии прошел урок памяти с участием ликвидаторов Чернобыльской аварии

Урок памяти с участием ликвидаторов Чернобыльской аварии состоялся 24 апреля в Нефтекамском историко-краеведческом музее Башкирии в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в управлении культуры города.
Земляки-чернобыльцы поделились своими воспоминаниями, рассказали, как убирали радиационный мусор, проводили дезактивацию, строили саркофаг. На встрече также выступили артисты Нефтекамской государственной филармонии и сотрудники музея, а в фойе учреждения и лекционном зале были организованы тематические выставки. Мероприятие завершилось минутой молчания, также его участники сделали общее фото на память.
