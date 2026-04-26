Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге стартовал ремонт дороги на Парашютной улице

Укладку покрытия на проезжей части завершат в конце мая.

Ремонт дороги на Парашютной улице в Санкт-Петербурге начался по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Специалисты уже приступили к фрезерованию старого полотна. В дальнейшем им предстоит укладка двух слоев асфальтобетона на проезжей части, локальный ремонт тротуаров, нанесение новой разметки, установка барьерных и пешеходных ограждений.

Укладку покрытия на проезжей части завершат в 20-х числах мая. Работы по обновлению тротуаров, устройству пешеходных ограждений и озеленительные мероприятия продлятся до июня.

Ремонтные работы на Парашютной улице охватывают участок протяженностью более 7 километров, от Долгоозерной улицы до Кольцевой автомобильной дороги. Магистраль является местом сосредоточения значимых социальных объектов и обеспечивает доступ к Шуваловскому лесу, Мартыновскому скверу и парку «Озеро Долгое».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.