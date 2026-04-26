В Санкт-Петербурге стартовал ремонт дороги на Парашютной улице

Ремонт дороги на Парашютной улице в Санкт-Петербурге начался по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Специалисты уже приступили к фрезерованию старого полотна. В дальнейшем им предстоит укладка двух слоев асфальтобетона на проезжей части, локальный ремонт тротуаров, нанесение новой разметки, установка барьерных и пешеходных ограждений.
Укладку покрытия на проезжей части завершат в 20-х числах мая. Работы по обновлению тротуаров, устройству пешеходных ограждений и озеленительные мероприятия продлятся до июня.
Ремонтные работы на Парашютной улице охватывают участок протяженностью более 7 километров, от Долгоозерной улицы до Кольцевой автомобильной дороги. Магистраль является местом сосредоточения значимых социальных объектов и обеспечивает доступ к Шуваловскому лесу, Мартыновскому скверу и парку «Озеро Долгое».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.