В Челябинской области операторам возместят затраты на развитие сетей связи

Прием заявок от операторов на возмещение части затрат для развития сетей связи в сельской местности стартует в Челябинской области 1 мая, сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития региона. Работы по созданию доступа к интернету ведутся в соответствии с нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Так, за счет средств регионального бюджета телекоммуникационные компании могут возместить до 90% расходов. Отбор заявок на получение компенсации продлится до 31 мая. Подробную информацию можно посмотреть на сайте минцифры области.
«Субсидии из областного бюджета помогают операторам строить и развивать сети связи в малых населенных пунктах, где без государственной поддержки это экономически невыгодно из-за малого числа жителей и длительного срока окупаемости. За время действия меры благодаря поддержке губернатора созданы сети связи в 156 населенных пунктах, где проживают более 52 тысяч человек», — отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.