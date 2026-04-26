В Литве за неделю стоимость электроэнергии выросла на 60%

Причина — сокращение выработки ветровых станций.

Источник: Клопс.ru

Оптовая цена на электричество в Литве выросла на 61% и составила 86,27 евро за мегаватт-час на неделе с 13 по 19 апреля. Об этом со ссылкой на независимого поставщика энергии Elektrum Lietuva в воскресенье, 26 апреля, сообщает «Спутник Литва».

«Рост цен на электроэнергию в регионе вызвало резкое сокращение выработки ветровой энергии как в странах Северной Европы, так и в странах Балтии. Хотя выработка солнечной энергии в Балтии продолжала расти, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение выработки ветровой энергии», — заявил глава отдела бизнес-решений Elektrum Lietuva Мантас Масальскис.

В странах Балтии выработка электроэнергии ветровыми электростанциями упала на 38%, а солнечной — выросла на 17%.

В Калининградской области в феврале 2026 года производство электроэнергии выросло на 11,8%.

