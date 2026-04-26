В Литве за неделю стоимость электроэнергии выросла на 60%

Оптовая цена на электричество в Литве выросла на 61% и составила 86,27 евро за мегаватт-час на неделе с 13 по 19 апреля. Об этом со ссылкой на независимого поставщика энергии Elektrum Lietuva в воскресенье, 26 апреля, сообщает «Спутник Литва».