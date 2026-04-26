Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюменский сквер Медицинских работников стал лучшим проектом благоустройства

Проект получил высокую оценку экспертов Минстроя.

Сквер Медицинских работников, расположенный в Тюмени, занял первое место в федеральном реестре Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщили в городской администрации. Территория была благоустроена по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В сквере созданы уютные зоны отдыха, ландшафтный дизайн отражает тематику места, на пространстве продумана навигация. Проект получил высокую оценку экспертов Минстроя за комплексный подход и активное участие жителей на этапе проектирования.

Напомним, в разные годы «Книгу почета» министерства пополняли тюменские сквер «Вьюжный», территория у дома № 68 по улице Амурской, сквер имени Леонида Згерского на ул. Республики, 29. А парк Константина Лагунова в прошлом году стал финалистом Всероссийского конкурса «Парки России».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.