Тюменский сквер Медицинских работников стал лучшим проектом благоустройства

Сквер Медицинских работников, расположенный в Тюмени, занял первое место в федеральном реестре Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщили в городской администрации. Территория была благоустроена по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В сквере созданы уютные зоны отдыха, ландшафтный дизайн отражает тематику места, на пространстве продумана навигация. Проект получил высокую оценку экспертов Минстроя за комплексный подход и активное участие жителей на этапе проектирования.
Напомним, в разные годы «Книгу почета» министерства пополняли тюменские сквер «Вьюжный», территория у дома № 68 по улице Амурской, сквер имени Леонида Згерского на ул. Республики, 29. А парк Константина Лагунова в прошлом году стал финалистом Всероссийского конкурса «Парки России».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.