Пожилая японка до смерти избила своего мужа из-за подшучиваний

В Японии 83-летняя женщина до смерти избила своего 82-летнего мужа, а потом заявила, что тот просто потерял сознание. Об этом сообщает Japan Today.

Норико Акаике из Нагои вызвала скорую помощь вечером во вторник, 21 апреля, и сообщила, что ее муж Синичи потерял сознание. У мужчины диагностировали инфаркт, его доставили в больницу, но спасти пенсионера не удалось. При осмотре врачи обнаружили синяки по всему телу и сообщили в полицию.

Во время допроса Норико призналась, что убила мужа. Она несколько раз ударила его кулаком в лицо, а затем пинала.

— Муж подшучивал надо мной, поэтому я ударила и пнула его, — приводят ее слова в материале.

До этого полиция Бурятии объявила вознаграждение за помощь в поимке пенсионерки Ольги Скворцовой, которую подозревают в заказном убийстве мужа в 1999 году. Через несколько лет после смерти супруга подозреваемая исчезла, оставив дома 14-летнего сына. С тех пор о женщине ничего не известно, ее объявили в федеральный розыск. Как произошло убийство мужа Скворцовой и почему в этом заподозрили его вдову, «Вечерняя Москва» узнала в МВД Бурятии.