Пожилая японка до смерти избила своего мужа из-за подшучиваний

До этого полиция Бурятии объявила вознаграждение за помощь в поимке пенсионерки Ольги Скворцовой, которую подозревают в заказном убийстве мужа в 1999 году. Через несколько лет после смерти супруга подозреваемая исчезла, оставив дома 14-летнего сына. С тех пор о женщине ничего не известно, ее объявили в федеральный розыск. Как произошло убийство мужа Скворцовой и почему в этом заподозрили его вдову, «Вечерняя Москва» узнала в МВД Бурятии.