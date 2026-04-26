В больницу № 12 в Тюменской области поступило новое медоборудование

Новая эндоскопическая видеосистема Mindray поступила в хирургическое отделение областной больницы № 12 города Заводоуковска в Тюменской области. Оборудование приобрели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Система находится в распоряжении врачей — акушеров-гинекологов и хирургов. Изображение в формате 4К обеспечивает хорошую визуализацию, а расширенные функции, включая возможность подсвечивания сосудов, делают работу специалиста точнее и безопаснее.
«Использование новой стойки позволяет значительно сократить время операции, уменьшить риск осложнений и обеспечить пациентам более комфортное и быстрое восстановление. Внедрение передовых технологий — это не только повышение качества медицинской помощи, но и инвестиция в здоровье и благополучие жителей», — поделился главный врач больницы № 12 Алексей Белов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.