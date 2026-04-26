Форум «Киберустойчивая Арктика» в Мурманске станет ежегодным

Специализированный форум по информационной и комплексной безопасности «Киберустойчивая Арктика» станет ежегодным. Мероприятие проводится в Мурманске в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном центре информационных технологий.
«По итогам второго форума “Киберустойчивая Арктика”, прошедшего 2−3 апреля, можно смело сказать, что нам удалось сформировать площадку для координации усилий, обмена опытом и лучшими практиками в области информационной безопасности. Учитывая, как быстро происходят изменения в нашей работе, такие встречи с другими регионами необходимо проводить на регулярной основе», — сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.
В этом году мероприятие собрало более 200 специалистов из девяти регионов России. Практические секции и тренинги форума были посвящены применению современных офисных решений и построению цифровых экосистем, вопросам сетевой безопасности, принципам работы центров мониторинга информационной безопасности (SOC). Также участники обсудили создание импортонезависимой ИТ-инфраструктуры, защиту информации и противодействие угрозам от беспилотных летательных аппаратов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.