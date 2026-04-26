Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форум «Киберустойчивая Арктика» в Мурманске станет ежегодным

Площадка важна для координации усилий и обмена опытом.

Специализированный форум по информационной и комплексной безопасности «Киберустойчивая Арктика» станет ежегодным. Мероприятие проводится в Мурманске в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном центре информационных технологий.

«По итогам второго форума “Киберустойчивая Арктика”, прошедшего 2−3 апреля, можно смело сказать, что нам удалось сформировать площадку для координации усилий, обмена опытом и лучшими практиками в области информационной безопасности. Учитывая, как быстро происходят изменения в нашей работе, такие встречи с другими регионами необходимо проводить на регулярной основе», — сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

В этом году мероприятие собрало более 200 специалистов из девяти регионов России. Практические секции и тренинги форума были посвящены применению современных офисных решений и построению цифровых экосистем, вопросам сетевой безопасности, принципам работы центров мониторинга информационной безопасности (SOC). Также участники обсудили создание импортонезависимой ИТ-инфраструктуры, защиту информации и противодействие угрозам от беспилотных летательных аппаратов.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше