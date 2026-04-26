«Динамо» притушило победную серию «Сочи» сухим разгромом в Москве

Футболисты московского «Динамо», как пишет ТАСС, сумели прервать победную серию «Сочи», которая насчитывала три матча подряд в Мир — Российской премьер-лиге. Встреча 27-го тура, прошедшая в столице, завершилась уверенной победой хозяев поля с сухим счетом 2:0. Для команды из «Сочи» это поражение стало особенно болезненным на фоне недавнего рывка, позволившего им приблизиться к зоне переходных матчей, однако столичный клуб быстро вернул гостей с небес на землю.
Исход противостояния во многом был предрешен уже в первом тайме, когда на 11-й минуте встречи отличился нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Сразу после перерыва, на 52-й минуте, окончательный результат установил Муми Нгамалё, удвоив преимущество своей команды и сняв все вопросы о победителе. Важно отметить, что в этом матче впервые с 2024 года на поле появился сербский защитник «Динамо» Милан Майсторович, который, впрочем, был заменен в перерыве встречи.
После этого поражения «Сочи» сохранил за собой 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков, тогда как прерванная серия из трех викторий так и не позволила им выбраться из зоны прямого вылета. В свою очередь, московское «Динамо» благодаря этим двум безответным голам укрепилось на восьмой позиции, набрав 38 очков. В следующем туре команды ждут новые испытания: «Сочи» 3 мая примет на своем поле «Оренбург», а «Динамо» днем ранее, 1 мая, предстоит выездное дерби против столичного «Локомотива».
