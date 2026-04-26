«Динамо» притушило победную серию «Сочи» сухим разгромом в Москве

После этого поражения «Сочи» сохранил за собой 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков, тогда как прерванная серия из трех викторий так и не позволила им выбраться из зоны прямого вылета. В свою очередь, московское «Динамо» благодаря этим двум безответным голам укрепилось на восьмой позиции, набрав 38 очков. В следующем туре команды ждут новые испытания: «Сочи» 3 мая примет на своем поле «Оренбург», а «Динамо» днем ранее, 1 мая, предстоит выездное дерби против столичного «Локомотива».