Футболисты дзержинского «Химика» разгромили «Челябинск‑2»

Наши земляки забили четыре безответных мяча.

Третью победу в четырёх играх одержал дзержинский «Химик», выступающий во второй лиге первенства России по футболу (дивизион «Б», группа 4).

Соперником «Химика» был «Челябинск-2», замыкающий турнирную таблицу. Хозяева поля в первом тайме отличились только однажды. На 16-й минуте мяч на свой счёт записал Илья Грузнов. Но после перерыва, несмотря на дождь, дзержинцы довели счёт до крупного — 4:0. Отличились Роман Изотов, Даниил Оганичев и Егор Жебряков (с пенальти).

29 апреля «Химик» сыграет в посёлке Сысерть Свердловской области против «Урала-2».

6+