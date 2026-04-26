Футболисты дзержинского «Химика» разгромили «Челябинск‑2»

Соперником «Химика» был «Челябинск-2», замыкающий турнирную таблицу. Хозяева поля в первом тайме отличились только однажды. На 16-й минуте мяч на свой счёт записал Илья Грузнов. Но после перерыва, несмотря на дождь, дзержинцы довели счёт до крупного — 4:0. Отличились Роман Изотов, Даниил Оганичев и Егор Жебряков (с пенальти).