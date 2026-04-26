Во Владимирской области пройдет вебинар о Системе быстрых платежей

Предпринимателей Владимирской области приглашают на бесплатный вебинар, посвященный возможностям Системы быстрых платежей (СБП) для компаний, сообщили в региональном «Бизнес-инкубаторе». Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Вебинар пройдет 29 апреля с 10:00 до 12:00 в онлайн-формате.
Участникам расскажут о преимуществах СБП для торгово-сервисных и производственных компаний, объяснят, как принимать оплату через СБП без кассовых затрат. На встрече также разберут реальные кейсы и новые сервисы для бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.