Во Владимирской области пройдет вебинар о Системе быстрых платежей

На встрече также расскажут о новых сервисах для бизнеса.

Источник: Национальные проекты России

Предпринимателей Владимирской области приглашают на бесплатный вебинар, посвященный возможностям Системы быстрых платежей (СБП) для компаний, сообщили в региональном «Бизнес-инкубаторе». Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Вебинар пройдет 29 апреля с 10:00 до 12:00 в онлайн-формате. Для участия необходима регистрация по ссылке.

Участникам расскажут о преимуществах СБП для торгово-сервисных и производственных компаний, объяснят, как принимать оплату через СБП без кассовых затрат. На встрече также разберут реальные кейсы и новые сервисы для бизнеса.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.