В Казани прошел бизнес-форум «Брестская область — Татарстан»

Бизнес-форум «Брестская область — Татарстан» состоялся 8 апреля в Казани в соответствии с задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан.
В бизнес-форуме участвовали представители органов власти и бизнеса Татарстана и Брестской области. Прошли двусторонние B2B-переговоры, их участники обсудили возможности сотрудничества и наладили прямые контакты с интересующими компаниями. Кроме того, был подписан ряд документов, например, соглашение о сотрудничестве между администрацией свободной экономической зоны «Брест» и Технополисом «Химград».
«Белоруссия входит в топ-10 партнеров региона, но потенциал взаимодействия до конца еще не раскрыт, и республика готова к диалогу по вопросам развития взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.