В Казани прошел бизнес-форум «Брестская область — Татарстан»

В бизнес-форуме участвовали представители органов власти и бизнеса Татарстана и Брестской области. Прошли двусторонние B2B-переговоры, их участники обсудили возможности сотрудничества и наладили прямые контакты с интересующими компаниями. Кроме того, был подписан ряд документов, например, соглашение о сотрудничестве между администрацией свободной экономической зоны «Брест» и Технополисом «Химград».