В Тюмени прошла конференция по акушерству и гинекологии

Научно‑практическая конференция «Стратегии акушерско‑гинекологической помощи: интеграция экспертных знаний» состоялась 23 апреля в Тюмени по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В конференции приняли участие ведущие специалисты из разных городов России. Участники смогли обменяться опытом, а также выслушать доклад по стратегии сохранения и укрепления репродуктивного здоровья женщин.
Параллельно на второй площадке прошел образовательный семинар для средних медицинских работников. Там обсудили демографическую ситуацию в России, а также современные инновационные технологии в акушерстве и гинекологии. Завершилось мероприятие серией «вопрос-ответ».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.