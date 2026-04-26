Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени прошла конференция по акушерству и гинекологии

Участники смогли обменяться опытом друг с другом.

Источник: Национальные проекты России

Научно‑практическая конференция «Стратегии акушерско‑гинекологической помощи: интеграция экспертных знаний» состоялась 23 апреля в Тюмени по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

В конференции приняли участие ведущие специалисты из разных городов России. Участники смогли обменяться опытом, а также выслушать доклад по стратегии сохранения и укрепления репродуктивного здоровья женщин.

Параллельно на второй площадке прошел образовательный семинар для средних медицинских работников. Там обсудили демографическую ситуацию в России, а также современные инновационные технологии в акушерстве и гинекологии. Завершилось мероприятие серией «вопрос-ответ».

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.