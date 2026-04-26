На майские праздники в Ростове будет пасмурно и свежо. Неделя будет преимущественно пасмурной. К концу недели воздух прогреется до 24 градусов.
27 апреля.
Ожидается прохладный день с переменной облачностью. Воздух прогреется до +5…+10 °C, в ночные часы температура сохранится в диапазоне +5…+12 °C. Будет дуть западный ветер умеренной силы, местами усиливающийся: средняя скорость около 5 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Без осадков.
28 апреля.
Погода останется прохладной, небо будет преимущественно ясным с небольшими облаками. Дневная температура: +5…+13 °C, ночью похолодает до +3 °C. Ветер западного направления, умеренный, с порывами до 13 м/с (средняя скорость ~3 м/с). Осадков не прогнозируется.
29 апреля.
В Ростове-на-Дону установится умеренно прохладная погода с переменной облачностью. Максимальная температура днём достигнет +15 °C, ночью опустится до +6 °C. Ветер слабый, юго-западный или западный, около 2 м/с, с кратковременными усилениями до 11 м/с. День пройдёт без дождя.
30 апреля.
Днём прохладно и облачно с прояснениями. Температура воздуха: +8…+15 °C днём, +6…+8 °C ночью. Ветер северных направлений, слабый или умеренный, скорость около 1 м/с, порывы до 7 м/с. Осадки маловероятны.
1 мая.
Погода будет пасмурной и прохладной. Термометры покажут до +11 °C в дневное время и около +7 °C в ночное. Ветер северо-восточный или северный, умеренный (~3 м/с), с порывами до 9 м/с. Без осадков.
2 мая.
Днём пасмурно и прохладно: температура +7…+11 °C, ночью +6…+7 °C. Ветер северо-восточный или северный, умеренный, скоростью около 4 м/с, порывы до 8 м/с. Во второй половине дня, ориентировочно к 14:00, возможен дождь.
3 мая.
Пасмурно, но тепло. Утром +19 градусов, днем +24, вечером +22.