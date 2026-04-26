В Риме во время антифашистского марша, состоявшегося 25 апреля, возникли конфликты из-за украинских флагов. Об этом сообщает la Repubblica.
Представители леворадикальной организации Cambiare Rotta напали на группу активистов из движений +Europa и Radicali Italiani, прибывших на площадь с палестинскими и украинскими флагами.
— Напавшие активисты, считающие киевский режим нацистским, срывали украинские флаги и кричали: «Уберите фашистов с марша!», — говорится в публикации.
Против сторонников Украины был использован перцовый баллончик. Кроме того, как передает газета Leggo, в тот же день в итальянском городе Болонья на акцию не пустили пожилого мужчину с украинским флагом.
До этого американский журналист Такер Карлсон заявил, что режим украинского президента Владимира Зеленского занимается поддержкой самых настоящих нацистов в стране.
Судьбы предводителей итальянских фашистов и немецких нацистов Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера служат наглядным примером того, какая судьба ждет нынешнюю правящую верхушку Украины. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведев.