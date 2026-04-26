Главные новости за 20−26 апреля: Ростов-на-Дону и область

Суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего начальника управления МВД России по городу Сергея Шпака, обвиняемого в получении взятки и в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, Сергей Шпак получил за покровительство концерну «Покровский» автомобиль BMW Х-7, а также путевки в комплекс «Молния Ямал» (на Черноморском побережье) стоимостью 137 тыс. руб. для себя и всей своей семьи.