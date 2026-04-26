«Не хочу раскрывать»: Трамп заявил, что продолжает контакты с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что поддерживает контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News.
— Я не хочу раскрывать этого, но у меня действительно проходят разговоры с ним, — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Трамп неоднократно высоко отзывался о своем российском коллеге. Например, в ноябре прошлого года американский лидер сказал, что главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин — умные и сильные люди, с которыми лучше не играть.
Также Дональд Трамп поддержал бы участие Владимира Путина в саммите G20. По его словам, участие президента России в предстоящем саммите «Группы двадцати» было бы очень полезным. При этом он отрицательно ответил на вопрос об отправке приглашения Путину.
Американский журналист Такер Карлсон в свою очередь считает, что во всем мире нельзя встретить никого, кому бы не нравился Путин. Таких людей невозможно найти ни в Западной или Восточной Европе, ни в Азии, ни на Ближнем Востоке.