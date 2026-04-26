Напавший на ужин с Трампом Коул Аллен перед атакой отправил семье манифест

Коул Аллен неоднократно допускал радикальные высказывания и был на стрельбище.

Источник: Комсомольская правда

Напавший на прием с участием президента США Дональда Трампа Коул Аллен перед атакой разослал членам своей семьи манифест, в котором изложил цели покушения. Об этом сообщила журналист Fox News Жаклин Хайнрих.

По ее данным, брат Аллена сам связался с полицией Нью-Лондона в штате Коннектикут и сообщил о письме, которое стрелок отправил родственникам незадолго до нападения. В манифесте говорилось, что он собирается совершить атаку на чиновников из администрации Трампа.

О существовании этого документа также сообщили CBS News со ссылкой на представителей Белого дома и Секретной службы США. Кроме того, как уточнила Хайнрих, сотрудники Секретной службы допросили сестру нападавшего Авриану. По ее словам, брат регулярно позволял себе радикальные высказывания и часто посещал стрельбище.

Тем временем сам Трамп заявил, что стрельбы на приеме можно было бы избежать, если бы в Белом доме уже был построен защищенный бальный зал. По его словам, именно такие инциденты подтверждают необходимость создания большого безопасного помещения. И располагаться оно должно прямо на территории президентской резиденции.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше