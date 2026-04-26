NYT: Президент Израиля хочет добиться признания вины Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог, вместо того чтобы предоставить премьер-министру Биньямину Нетаньяху помилование по делам о коррупции, устремлен добиться от него признания вины. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

— Герцог не планирует в ближайшее время помиловать Нетаньяху. Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины, — говорится в публикации.

По информации источников издания, президент нацелен на укрепление единства и в данный момент не планирует реагировать на просьбу Нетаньяху о помиловании, предпочитая решить вопрос через переговоры.

Еще в декабре прошлого года Ицхак Герцог отклонил просьбу своего американского коллеги Дональда Трампа о помиловании израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Дональд Трамп в ноябре обратился к Ицхаку Герцогу, направив официальное письмо с предложением помиловать премьер-министра. В своем обращении Трамп назвал дела в отношении Нетаньяху «политическими и необоснованными», а также призвал положить конец преследованиям главы израильского правительства.

Еще в 2019 году юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит озвучил обвинения, предъявляемые Биньямину Нетаньяху. По его словам, тот причастен к получению взятки в рамках так называемого дела 4000, а также виновен в мошенничестве и обмане общественного доверия. Он отметил, что расследование по делам Нетаньяху было «ответственным и справедливым». Советник подчеркнул, что все его действия были направлены на благополучие страны.