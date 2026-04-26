NYT: Президент Израиля хочет добиться признания вины Нетаньяху

Еще в 2019 году юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит озвучил обвинения, предъявляемые Биньямину Нетаньяху. По его словам, тот причастен к получению взятки в рамках так называемого дела 4000, а также виновен в мошенничестве и обмане общественного доверия. Он отметил, что расследование по делам Нетаньяху было «ответственным и справедливым». Советник подчеркнул, что все его действия были направлены на благополучие страны.