Умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов скончался в возрасте 96 лет, сообщается на портале kino-teatr.ru.

«Шимелов Лев Павлович. Годы жизни: 28 января 1930 года — 24 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.

Шимелов родился в 1930 году в Баку. Одним из лучших его номеров стала придуманная им пародия на героев мультфильмов. В 1952 году был приглашен на профессиональную эстраду, а в 1961 году стал конферансье джаз-оркестра Азербайджана.

Шимелов работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте. Как эстрадный режиссер поставил программы «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт» с участием Любови Полищук и «Это было вчера». С 1979 года был ведущим передачи «Радионяня».

В 1990 году был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.