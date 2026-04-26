«Дрожали ноги»: Лерчек станцевала со Сквиччиарини после химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, несмотря на тяжелое состояние после лечения четвертой стадии рака желудка, смогла заняться любимым хобби — танцами. Об этом рассказал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.
Он отметил, что Лерчек благодаря грамотному лечению врачей снова смогла ходить самостоятельно после лучевой терапии и небольшой операции на позвонке.
— Сейчас Лере разрешили легкие физические нагрузки, плавание и танцы… На нашем первом занятии после такой долгой паузы у нее дрожали ноги, мышцы были слабыми, потому почти не отзывались, но я попросил ее обнять меня покрепче, позволить мне быть ее поддержкой и опорой. Мы начали почти с нуля, — поделился он на своей странице в социальных сетях.
Также Сквиччиарини опубликовал видеоролик, который был снят 1,5 года назад, на котором он вместе с Лерчек исполняет техничный танец.
— Полтора года назад ты танцевала вот так. Танец всегда приносил тебе радостные эмоции. Мы перестали танцевать на седьмом месяце твоей беременности, когда боль стала слишком сильной. Месяцами я носил тебя на руках, — написал мужчина.
У Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. 16 марта она вышла на связь и подтвердила информацию об онкологии. Лерчек не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка и может ли ее тяжелая болезнь отразиться на самочувствии новорожденного ребенка.
Луис Сквиччиарини, возлюбленный Чекалиной, опубликовал видеоролик, в котором показал девушку в длинном черном парике. На кадрах видно, как она держит на руках новорожденного сына.