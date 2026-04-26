В матче КХЛ удалили полевых игроков «Локомотива» и «Авангарда»

Напомним, в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Ярославле состоялся матч между местным «Локомотивом» и омским «Авангардом», который запомнился не столько счётом, сколько грубостью. Уже в первом периоде, за три минуты до его окончания, вспыхнула массовая потасовка с участием игроков обеих команд. Поводом для драки послужила заброшенная шайба: гол оформил защитник хозяев Андрей Сергеев.