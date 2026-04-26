Ушел из жизни актер Александр Пангаев

Актер, каскадер и мастер спорта по спортивной гимнастике Александр Пангаев умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает сайт «Кино-Театр.ру».

Артиста не стало 21 апреля. Причины смерти не раскрываются.

Пангаев с 1984 года работал на киностудии «Ленфильм», где исполнял трюки и создавал спецэффекты. В кино он дебютировал в 1986 году в двухсерийной ленте «Как стать звездой».

На его счету 74 проекта, включая сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильм Фёдора Бондарчука «Сталинград».