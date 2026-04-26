Коммунальщики объяснили масштабную вырубку деревьев рядом с Брестской крепостью

Коммунальщики объяснили вырубку деревьев рядом с Брестской крепостью и ответили на жалобы по этому вопросу в эфире телеканала СТВ.
Речь идет о прилегающих к Брестской крепости валах. Недавно тут было немало деревьев и кустарников, но только за 2026 год, как выяснилось, уже убрано несколько тысяч единиц растительности. И работы продолжаются, на что жалуются в социальных сетях некоторые брестчане, подчеркивая, что привычный им пейзаж заметно изменился.
Коммунальщики Бреста опровергают бездумный характер вырубки, говоря, что происходящее — мера вынужденная из-за заросшей территории вокруг цитадели. Территория вокруг Брестской крепости заросла, причем во многом инвазивными растениями и сухостоями.
«Это растения, которые не имели под собой никакой ценности. Это инвазивные растения. В частности, клены ясеневидные. Это акации, которые произрастали на данной территории. Тополя, которые утратили уже здесь со временем какие-то эстетические и фактические свойства», — сказал генеральный директор Брестского городского ЖКХ Андрей Гашев.
Специалист заметил, что вырублены только аварийные деревья, а ценные экземпляры, напротив, сохранены. А еще были озвучены планы города воссоздать сад XIX века — уже готова его концепция.
