CBC: в канадской провинции хотят запретить соцсети и ИИ для молодежи

Власти канадской провинции Манитоба хотят принять закон, запрещающий молодежи использовать соцсети и чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ), передает CBC.
«Премьер Манитобы Ваб Кинев объявил в субботу, что город запретит молодежи пользоваться социальными сетями и чат-ботами с искусственным интеллектом», — говорится в сообщении.
Закон, который защитит молодежь от вредного воздействия социальных сетей, станет первым в своем роде в Канаде, отмечает телеканал.
Премьер-министр считает, что эти платформы вызывают у людей зависимость и проблемы с психическим здоровьем. Кинев не уточнил планируемый возрастной ценз для соцсетей и сроки введения запрета.
Ранее сообщалось, что власти Испании обратились в прокуратуру страны с просьбой провести расследование в отношении соцсетей X*, Meta** и TikTok.
* Бывшая соцсеть Twitter, запрещена в РФ по требованию Генпрокуратуры.
** Соцсеть признана в России экстремистской и запрещена.