CBC: в канадской провинции хотят запретить соцсети и ИИ для молодежи

Платформы вызывают у людей зависимость и проблемы с психическим здоровьем, заявил премьер Манитобы.

Источник: Аргументы и факты

Власти канадской провинции Манитоба хотят принять закон, запрещающий молодежи использовать соцсети и чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ), передает CBC.

«Премьер Манитобы Ваб Кинев объявил в субботу, что город запретит молодежи пользоваться социальными сетями и чат-ботами с искусственным интеллектом», — говорится в сообщении.

Закон, который защитит молодежь от вредного воздействия социальных сетей, станет первым в своем роде в Канаде, отмечает телеканал.

Премьер-министр считает, что эти платформы вызывают у людей зависимость и проблемы с психическим здоровьем. Кинев не уточнил планируемый возрастной ценз для соцсетей и сроки введения запрета.

Ранее сообщалось, что власти Испании обратились в прокуратуру страны с просьбой провести расследование в отношении соцсетей X*, Meta** и TikTok.

* Бывшая соцсеть Twitter, запрещена в РФ по требованию Генпрокуратуры.

** Соцсеть признана в России экстремистской и запрещена.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше