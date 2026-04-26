В Калининграде отменили штормовое предупреждение, однако порывистый ветер сохранится

В Калининградской области отменено штормовое предупреждение. Об этом вечером 26 апреля сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
«По Калининградской области сохранится северо-западный, западный ветер от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы от 12 до 14 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе ведомства.
На понедельник, 27 апреля, по данным МЧС, в регионе будет переменная облачность без существенных осадков, в течение ночи западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Днём ожидается северо-западный ветер 8−13 м/с.
«Температура воздуха ночью +0…+5 градусов Цельсия, днём +8…+13 градусов Цельсия», — отмечают в пресс-службе.
