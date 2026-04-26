Калининградский музей янтаря показал полутораметровую янтарную модель корабля XVIII века

Калининградский музей янтаря показал огромную янтарную модель линейного корабля XVIII века «Евстафий Плакида» длиной около полутора метров. Экспонат станет центральной частью предстоящей выставки, которая откроется в начале мая и будет посвящена истории русского флота, Чесменскому сражению и искусству создания судомоделей из балтийского янтаря.
Модель выполнил калининградский художник Андрей Смычек и посвящена одному из эпизодов Русско-турецкой войны 1768−1774 годов, когда корабль «Евстафий Плакида» участвовал в ожесточенном бою в Хиосском проливе. Это сражение стало частью Чесменской победы, которая вошла в историю как один из крупнейших успехов российского флота.
Особенность работы — ее масштаб и сложность исполнения. Модель длиной 1,5 метра создана из янтаря без традиционного деревянного каркаса, а все элементы проработаны с высокой детализацией. По словам специалистов музея, это одна из самых сложных и технически совершенных янтарных судомоделей в коллекции.
