«Зенит» обыграл «Ахмат» 2:0 и продолжает погоню за «Краснодаром»

«Зенит» не проигрывает уже семь матчей подряд — пять побед и две ничьи. Команда из Санкт-Петербурга набрала 59 очков и идёт второй в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара», который сегодня обыграл махачкалинское «Динамо», петербуржцы отстают всего на одно очко. «Ахмат» с 32 очками занимает 9-е место.