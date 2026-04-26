Гимнастка из Воронежа Мельникова завоевала еще одну медаль Кубка России

По итогам соревнований госпожа Мельникова набрала 13,466 балла. Первое место с результатом 13,7 заняла Людмила Рощина. Бронзовым призером стала Анна Калмыкова — ее выступление судьи оценили в те же 13,466, что и у Ангелины Мельниковой. В соответствии с правилами при абсолютном равенстве суммы решающую роль в распределении мест играет оценка за качество исполнения (E-score). У госпожи Калмыковой она оказалась ниже из-за допущенной ошибки.