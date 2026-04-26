«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка Англии

Для «Челси» эта встреча стала первой после отставки главного тренера Лиама Росеньора, уволенного 22 апреля. До конца сезона обязанности наставника исполняет Калум Макфарлейн (ранее он уже руководил командой в гостевом матче АПЛ с «Манчестер Сити» после ухода Энцо Марески и до назначения Росеньора).
В финале, который состоится 16 мая на «Уэмбли», соперником «Челси» станет «Манчестер Сити» — накануне «горожане» обыграли «Саутгемптон» (2:1).
Кубок Англии разыгрывается с 1871 года. Рекордсменом турнира является «Арсенал» (14 побед). «Челси» выигрывал трофей восемь раз, «Манчестер Сити» — семь. В прошлом сезоне впервые в истории обладателем кубка стал «Кристал Пэлас».
А накануне в домашнем матче 27-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» одержали победу над столичным «Локомотивом» со счётом 2:0. Отличились Иван Олейников, забивший на 31-й минуте, и Амар Рахманович, поразивший ворота соперника на 53-й минуте.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.