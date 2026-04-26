Как минимум 20 человек погибли и 36 ранены в результате теракта в Колумбии

Как минимум 20 человек погибли и еще 36 получили ранения в результате теракта на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии. Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман.
По его словам, среди погибших — 15 женщин и 5 мужчин, все они совершеннолетние. Еще трое пострадавших остаются в реанимации.
«На данный момент в отчете зафиксировано 20 погибших среди гражданского населения. Ранены 36 человек, из которых трое остаются в отделении интенсивной терапии», — написал Гусман в соцсети X.
Губернатор назвал произошедшее самым жестоким и беспощадным нападением на мирных жителей за последние десятилетия в этом регионе. Власти объявили трехдневный траур и начали работу по оказанию гуманитарной и психологической помощи семьям погибших.
Взрыв также серьезно повредил Панамериканское шоссе — на месте образовался крупный кратер объемом около 200 кубометров. По данным издания Caracol, за серией терактов стоит группировка «Хайме Мартинес», состоящая из бывших участников расформированной организации FARC, которые отказались принимать мирное соглашение 2016 года.
