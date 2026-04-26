Как минимум 20 человек погибли и 36 ранены в результате теракта в Колумбии

Тем временем стрельба произошла и в Вашингтоне. Вооруженный мужчина по имени Коул Томас Аллен попытался прорваться на ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton, где находился президент Дональд Трамп. В результате был ранен один агент Секретной службы, самого нападавшего задержали на месте.