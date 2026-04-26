Умер ведущий радиопередачи «Радионяня» Лев Шимелов

Лев Шимелов родился в январе 1930 года в Баку. Он окончил физико-математический факультет Бакинского университета. В 1952 году был приглашен на профессиональную эстраду. В 1965—1975 годах работал в Московском мюзик-холле. С 1979 года господин Шимелов работал ведущим передачи «Радионяня». Звания заслуженного артиста РСФСР был удостоен в 1990 году.