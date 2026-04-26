В возрасте 96 лет ушёл из жизни знаменитый голос «Радионяни» Лев Шимелов

Шимелов — человек-эпоха. Бакинский вундеркинд, окончивший физмат университета, в 1952 году вдруг решил покорить эстраду — и не прогадал. Он работал в легендарном Московском мюзик-холле, ставил программы с Любовью Полищук («Он, она и спорт», 1980) и дышал в унисон со временем. Но главную любовь миллионов он заслужил, став с 1979 года бессменным ведущим передачи «Радионяня». Его мягкий, чуть ироничный голос учил детей русскому языку и хорошим манерам — без нотаций, а с улыбкой.