Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В возрасте 96 лет ушёл из жизни знаменитый голос «Радионяни» Лев Шимелов

В ночь на 24 апреля 2026 года не стало заслуженного артиста РСФСР Льва Павловича Шимелова. Ему было 96 лет. Печальная новость появилась на портале kino-teatr.ru, а уже через несколько часов скорбные посты заполонили соцсети благодарных слушателей.

Шимелов — человек-эпоха. Бакинский вундеркинд, окончивший физмат университета, в 1952 году вдруг решил покорить эстраду — и не прогадал. Он работал в легендарном Московском мюзик-холле, ставил программы с Любовью Полищук («Он, она и спорт», 1980) и дышал в унисон со временем. Но главную любовь миллионов он заслужил, став с 1979 года бессменным ведущим передачи «Радионяня». Его мягкий, чуть ироничный голос учил детей русскому языку и хорошим манерам — без нотаций, а с улыбкой.

Звание заслуженного артиста РСФСР Шимелов получил в 1990-м — по сути, на закате большой страны, которую он так талантливо отражал.

Напомним, это уже вторая тяжёлая потеря в российском театре за последнее время, Ранее Life.ru писал, что не стало заслуженной артистки РФ Елены Михеевой.

Больше материалов о наследии и современной культуре — в разделе «Культура» на Life.ru.