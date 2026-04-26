DM: в скандально известных британских ББМ Ajax обнаружили утечку газа

В британских боевых бронемашинах (ББМ) Ajax обнаружили ряд проблем, среди которых утечка угарного газа, сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на отчет Минобороны Великобритании.
«Официальный отчет вызвал шок в министерстве, так как существуют опасения, что проблемной машине потребуются дополнительные миллионы фунтов стерлингов государственного финансирования для решения множества проблем», — отмечается в публикации.
Британские военные жалуются на бронемашину уже многие годы, а в прошлом году были госпитализированы десятки бойцов после учений с Ajax. Минобороны страны, как пишет издание, проанализировало ситуацию и выяснило, что у ББМ имеется множество проблем, включая механические дефекты, неисправность гарнитуры, неполадки с гусеницами, ненадежные силовые установки, которые должны обеспечивать электропитание при выключенном основном двигателе, и отсутствие воздушных фильтров, что может приводить к утечке угарного газа и накоплению углекислого газа в кабине.
Армия Британии с 2017 года ожидает поставку почти 600 ББМ Ajax. Эта техника должна составить основу ее бронетанковых ударных бригад на ближайшие 30 лет, однако полноценное развертывание машин до сих пор откладывается из-за постоянных проблем с ними.
В ноябре прошлого года британский телеканал Sky News, ссылаясь на информацию от Минобороны, сообщал, что вооруженные силы страны временно отказались от использования Ajax, так как у военнослужащих во время испытаний этих машин возникли проблемы со слухом.