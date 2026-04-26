СМИ: Неизвестный открыл огонь из травмата по людям в метро в Харькове

Неизвестный открыл огонь из травматического оружия по людям в харьковском метрополитене. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили местные СМИ.
— В метро Харькова мужчина открыл огонь из травматического оружия по людям, — приводит информацию РИА Новости.
Это уже третий подобный инцидент на Украине за последнее время. 18 апреля в Киеве вооруженный автоматом мужчина заперся в супермаркете «Велмарт» и взял нескольких человек в заложники. Перед этим он открыл стрельбу по случайным прохожим. На месте происшествия работал спецназ.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате случившегося погибли шесть человек, еще более 10 пострадали. Позже нападавшего ликвидировали во время задержания.
Генеральная прокуратура Украины позже сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении двух полицейских после инцидента со стрельбой.
После этого, 19 апреля, украинская полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в Чернигове. Изначально СМИ сообщили, что в городе двое неизвестных открыли стрельбу по прохожим.